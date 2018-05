Fons en Jeanne vieren 65ste huwelijksverjaardag 24 mei 2018

Naar aanleiding van hun 65ste huwelijksverjaardag zijn Fons de Clerck (88) en Jeanne Antheunissens (87) ontvangen op het Stabroekse gemeentehuis. Fons werkte eerst bij houtzagerij Van Uffelen en nadien, tot aan zijn pensioen, als caféschilder bij brouwerij Veraart. Janneke werkte bij wasserij Mont Plaisir in Merksem en ging nadien het huishouden doen en kookte op allerlei feestjes. Fons was een zeer actief fietser en wandelaar. De laatste tijd gaat dat allemaal niet meer zo vlot. Hij onderhoudt nog wel zijn grote tuin. Janneke kan door de artrose in haar rug niet meer stappen en verblijft al bijna drie jaar in het RVT Cuypers, waar Fons haar elke dag gaat bezoeken. Het paar kreeg drie dochters die zorgden voor vier kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.





Burgemeester Rik Frans (N-VA) overhandigde de jubilarissen een oorkonde van het koningspaar met een penning en geschenkbons ter waarde van 100 euro.





(FSE)