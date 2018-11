Fixkes op Neighbours For Live Alfons Schryvers

27 november 2018

Neighbours For Live, een groep buren uit Hoevenen, organiseert op 8 december een muzikale actie voor De Warmste Week in het Jeugdcentrum Jos, aan de Kerkstraat in Hoevenen. Als hoofdact werd gekozen voor een optreden van Fixkes. De Neighbours proberen op die manier zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het door hen gekozen goed doel Feestvarken.

De vzw Feestvarken zet zich in om verjaardagspakketten samen te stellen voor kinderen waarvoor dit niet evident is. Via OCMW’s bezorgen ze een verjaardagscadeau. Dat bestaat uit een pakket om uit te delen in de klas en alle nodige attributen om thuis een verjaardagsfeestje te kunnen organiseren. De muziekavond start om 21 uur met een optreden van de Fixkes die hun bekendste songs brengen. Rond 23 uur is het de beurt aan Stage Revolver met een mix van bekende rock-covers. Na middernacht zorgen de DJ’s Beke, Créme Brulez en Martijn Festijn voor de afsluiter. Voor de hongerige komt Frituur Maxi langs met haar foodtruck. Kaarten, aan 6 euro per stuk, zijn tot en met 7 december verkrijgbaar bij Proxy Delhaize Hoevenen en frituur Maxi Kapellen. Het volledige programma op www.facebook.com/neighboursforlife.