Fietsers zorgen voor financiële steun aan de actie KOTK Alfons Schryvers

28 januari 2019

De Stabroekse Wielertoeristenclub De Klok overhandigde een mooie cheque van 5.125 euro aan Karen Dobbé, districtscoördinator Fondsenwerving voor Kom op tegen Kanker Antwerpen. Het bedrag is de opbrengst van de jaarlijkse wandel- en fietsdag die WTC De Klok inricht. “De editie van 16 september was de op één na beste die wij gehad hebben” legt voorzitter Ludo Reyntjens uit. “Om alles vlot te laten verlopen, kunnen we beroep doen op een ploeg van 19 vrijwilligers. Wij zijn hen daarvoor ook heel dankbaar. Het grootste deel van de cheque komt van onze vaste sponsors, de lokale handelaars en bedrijven. Daarnaast kunnen wij ook rekenen op trouwe wielertoeristenclubs en een schare recreatieve fietsers en wandelaars die de actie een warm hart toe dragen” besloot de voorzitter. Zondag 15 september heeft de 10de editie van de Wandel- en fietsdag van WTC De Klok plaats.