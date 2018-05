Fietsende leerlingen ontdekken gevaarlijke punten 19 mei 2018

Op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool De Rekke werd een heus verkeersparcours geschilderd. "Zo kunnen ook onze kleinste bengels op een veilige manier verkeerssituaties in de praktijk oefenen", zegt leerkracht Axel Caron. Naast het verkeersparcours op de speelplaats werd samen met het Stabroekse gemeentebestuur ook een bewegwijzerde verkeerseducatieve route (VERO-route) uitgezet doorheen Hoevenen en Stabroek. Op de route leren kinderen van het vijfde en zesde leerjaar, in het dagelijkse verkeer, om verschillende situaties goed in te schatten. In Hoevenen werd gekozen voor een route die start en eindigt aan het sportcomplex Blokwegvelden aan het infopaneel over de VERO. De route in Stabroek start en eindigt in de buurt van het gemeentehuis, op het kruispunt van de Dorpsstraat met de Sportweg aan het infopaneel over de VERO. (FSE)