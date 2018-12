Familiehulp opent vestiging van NOAH Alfons Schryvers

11 december 2018

Familiehulp opent in Stabroek een nieuwe vestiging van NOAH; een kleinschalig dagverzorgingshuis waar oudere personen met een zorgbehoefte een gezellige dag kunnen doorbrengen. Dit gebeurt in samenwerking met Vulpia. NOAH Stabroek bevindt zich in de assistentiewoningen van Villa Ter Molen in de Dorpsstraat 65 en opent vanaf maandag 17 december de deuren.

“We organiseren er talrijke leuke activiteiten, zoals samen koken, wandelen, op uitstap gaan, kaarten, spelletjes spelen, knutselen, muziek beluisteren of handwerk”, vertelt Lode Draelants, regiodirecteur bij Familiehulp. “Onze verzorgenden staan ook altijd klaar met kleine persoonsverzorgende taken. Cliënten kunnen ondermeer een douche nemen, hun haar en nagels laten verzorgen of zich laten masseren. Op die manier wil NOAH een plaats zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dit unieke concept van kleinschalige dagverzorging sluit perfect aan bij onze visie van zorg op maat.” Familiehulp telt momenteel 38 NOAH-vestigingen in Vlaanderen en Brussel. NOAH Stabroek is meteen het derde dagverzorgingshuis in regio Antwerpen, want eerder werden reeds NOAH’s in Essen en Wuustwezel opgestart. “Het concept bestaat 6 jaar en kent een groeiend succes”, aldus Lode Draelants. “We merken duidelijk dat oudere mensen vaak op zoek zijn naar gezelschap en ontspanning. Via sociaal contact willen we met NOAH een dam opwerpen tegen die toenemende vereenzaming bij senioren. We zijn er ook voor mantelzorgers: omdat wij hun partner of ouder opvangen, kunnen zij even tot rust komen of wat tijd voor zichzelf nemen. Ook vrijwilligers vervullen een belangrijke rol binnen de werking van NOAH”, zegt Lode Draelants. “Deze mensen staan onze verzorgenden bij en helpen een handje bij het organiseren van de activiteiten, gaan mee wandelen of op uitstap, doen boodschappen of assisteren bij het koken en de maaltijden. Vaak vervoeren ze ook cliënten van en naar NOAH. Dankzij hun hulp kunnen we onze cliënten gezelligheid en een warme zorg aanbieden.”