Expo over kunstenaar Marten Melsen 01 juni 2018

Het Poldermuseum aan de Tolhuisstraat in Lillo heeft het nieuwe seizoen op gang geschoten met de opening van de tentoonstelling 'Marten Melsen en de Groote Oorlog' met als ondertitel 'Kunst in de Antwerpse Polder tijdens de harde oorlogsjaren 1914-'18'. De thematentoonstelling toont hoe de kunstenaar de oorlogsjaren heeft kunnen overleven, waarin hij nieuwe inspiratie heeft gevonden, en welke kunstwerken hij maakte in een tijd dat schildersmateriaal moeilijk verkrijgbaar was. De expo is samengesteld door Jan Melsen, kleinzoon en voorzitter van de Stichting Marten Melsen.





(FSE)