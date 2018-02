Erik Calle krijgt erkenning als supervrijwilliger 13 februari 2018

De handboogvereniging USK, ontstaan in 2002 na een fusie van L' Union Kapellen en Sint-Sebastiaan Ekeren, rekent op de inzet van heel wat vrijwilligers. Eén van hen is Erik Calle. Bij elke thuisevenement zorgt hij ervoor dat er geld in het laatje komt door hamburgers te bakken en te verkopen. "Je mag rekenen dat ik er telkens ongeveer 250 aan de man breng. Dat geld hebben we nodig omdat we niet over een eigen kantine beschikken en op andere bronnen van inkomsten aangewezen zijn", zegt Erik. Erik Calle werd door de vereniging erkend als supervrijwilliger.





(FSE)