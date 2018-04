Eric de Vree stelt zijn tweede kunstboek voor 12 april 2018

02u27 0

In het kasteel Ravenhof te Putte-Stabroek stelde kunstschilder Eric De Vree zijn tweede kunstboek 'Pen en Penseel' voor. Voor het boek werkte Erik samen met uitgeverij Snoeck en Mathildestudios. In het boek staat een compilatie van zijn werken van de afgelopen twintig jaar samengesteld. Zowel stillevens als landschappen komen aan bod, aangevuld met verhalen en gedichten. Het resultaat is een 130 pagina's tellend boek. Op de bovenste verdieping van het kasteel Ravenhof stelt hij enkele van zijn werken tentoon. Je kan het boek kopen voor 32 euro tijdens de expositie in het Ravenhof. Het boek is ook te verkrijgen in zijn atelier, Kapelstraat 8 in 2040 Berendrecht, tel.: 0494 42 10 36 - www.ericdevree.be





(FSE)