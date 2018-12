Drie vrouwen starten hun politieke carrière meteen als schepen “We hebben allemaal een intensieve voorbereiding achter de rug” Alfons Schryvers

17 december 2018

11u38 0

Vanaf 1 januari komen in Stabroek als het ware de vrouwen aan de macht. Binnen de coalitie N-VA en CD&V zijn drie van de vijf schepenen vrouwen en tegelijk nieuwkomers in de politiek. Veerle Nonneman (N-VA), Sarah Demartelaere (N-VA) en Liesbeth Bardyn (CD&V) schrijven hiermee politieke geschiedenis want nooit eerder telde Stabroek zoveel vrouwelijke schepenen.

Liesbeth Bardyn wordt bevoegd voor Jeugd, Sport, Cultuur en Ontwikkelingssamenwerking. Sarah Demartelaere krijgt de bevoegdheid over Mobiliteit, Landbouw en Patrimonium onder haar beheer. Veerle Nonneman wordt verantwoordelijk voor Gezin, Kinderopvang, Lokale economie, Dierenwelzijn, ICT en Toerisme. Samen met haar partijgenoot Sarah Demartelaere volgde Veerle Nonneman een cursus om zich voor te bereiden op het schepenambt. “Met nog extra onderricht van burgemeester Rik Frans, denk ik klaar te zijn om aan de slag te gaan” zegt Veerle Nonneman. “Ik probeer mijn schepenambt te combineren met mijn broodjeszaak maar als ik uiteindelijk een keuze moet maken kies ik voor het schepenambt. Ik ben 56 jaar en kan niet heel mijn verdere leven zelfstandige blijven. Als dierenliefhebber is de bevoegdheid dierenwelzijn op mijn lijf geschreven en als moeder en grootmoeder, vind ik de buitenschoolse kinderopvang uiterst belangrijk. Ik krijg de volledige steun van mijn echtgenote. Ook als ik ongetwijfeld veel van huis zal zijn”.

Nieuwe balans zoeken

Als moeder van twee kinderen, met de leeftijd van 1 en 4 jaar, gaat Sarah Demartelaere, HR-consultant, volledig voor haar schepenmandaat. “Ik neem politiek verlof en ben dus voor honderd procent beschikbaar. De politiek is voor mij niet nieuw. Mijn vader zit in de gemeenteraad en mijn moeder is OCMW-raadslid. Ik wil niet spreken over typisch vrouwelijke accenten in het beleid. Een beleid moet gericht zijn op het algemeen belang. Ik zal een nieuwe balans moeten zoeken tussen gezin en politiek. Het is een kwestie van goede afspraken maken en dat hebben we thuis al doorgenomen”. Liesbeth Bardyn, pr-manager bij het ministerie van Defensie, neemt loopbaanonderbreking om zich volledig te kunnen concentreren op haar schepenambt. “Om me in te werken kon ik terugvallen op de ervaring van schepen Herman Jongenelen die mij al meenam op ronde bij de gemeentelijke diensten. Daarnaast volgde ik een opleiding bij de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)”. Als moeder van een éénjarig dochtertje ziet ze geen probleem in de verdeling van haar taken tussen gezin en politiek. “Momenteel werk ik in Evere. Ben uren onderweg, soms enkele dagen op dienstreis, en heb onregelmatige diensturen. Schepen zijn is voor mij werken dicht bij huis zodat er meer tijd zal zijn voor mijn gezin. Ik zie het helemaal zitten”.