Drie vrouwen lichtgewond bij aanrijding 22 mei 2018

Drie vrouwen, allen zestigers afkomstig uit Stabroek en Zaventem die in dezlfde wagen zaten, raakten zaterdagnamiddag lichtgewond toen ze in de Sint-Hubertusstraat in Leuven een ongeval hadden. Het trio werd achteraan aangereden door een auto. De aanrijdster, een 40-jarige vrouw uit Kessel-Lo, bleef ongedeerd. Zij legde een positieve ademtest af. Haar rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. (SVDL)