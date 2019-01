Drie verdachten van koperdiefstallen opgepakt Toon Verheijen

23 januari 2019

19u49 0 Stabroek De politiezone Noord heeft recent drie verdachten kunnen oppakken die verdacht worden van minstens één koperdiefstal.

De bewoner van een woning werd enkele dagen geleden op een nacht wakker van een geluid aan het poortje aan de zijkant van zijn woning. De man kon op camerabeelden zien hoe de mannen met enkele elektriciteitsdraden naast zijn woning aan de haal gingen. De man belde de politie, maar de dieven gingen er zonder buit te voet vandoor op het moment dat de politieploeg arriveerde. Ze lieten een wagen met Nederlandse nummerplaat achter in de straat. Daarin lagen ook nog restanten van koperdraden.

De politiezone Noord riep versterking in van ploegen van de zone Grens en van de Nederlandse collega’s. Even later kruiste in Stabroek een voertuig met Nederlandse nummerplaat en drie inzittenden een patrouilleploeg. Bij controle bleek dat twee van hen voldoen aan de beschrijving van de dieven op de camerabeelden. Ze werden alle drie opgepakt. Alle drie zijn ze gekend bij de Nederlandse politie.