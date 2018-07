Dorpsvertellingen 14 juli 2018

02u28 0

Zondag 29 juli nemen gepassioneerde vertellers hun luisteraars mee naar het Hoevenen van weleer. De vertellers zijn Willy Struys, Lucien Denissen, Renild Willemsen en Linda Cleiren. Amanda Van Tilborgh en Leo Wens brengen samen verhalen van de bekende Hoevense oud-melkboer Louis Franck. De vertelnamiddag is een organisatie van de werkgroep Transept en heeft plaats in de oude kerk Attenhoven in de Kerkstraat 125 te Hoevenen. Aanvang om 14 uur en de inkom is gratis. (FSE)