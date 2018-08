Dorpsdag 24 augustus 2018

Op zondag 30 september van 10 tot 18 uur organiseert Stay Events de jaarlijkse Dorpsdag in de Dorpsstraat en het Hoogeind in het centrum van Stabroek. De plaatselijke middenstand en handelaars van binnen en buiten de gemeente bieden een zeer gevarieerd aanbod. Daarnaast is er nog een rommelmarkt en verschillende verenigingen zorgen voor demonstraties en info over hun werking. Er zijn ook springkastelen in de tuin van het gemeentehuis en een schminkstand. Er zijn optredens en een demonstratie van oude ambachten. Info: www.stayevents.be. (FSE)