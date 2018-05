Dienst onthaalouders viert veertigste verjaardag 16 mei 2018

De Stabroekse gemeentelijke dienst voor onthaalouders biedt ouders al veertig jaar baby- en peuteropvang. Een team van 24 professionele onthaalouders, ondersteund door dienstverantwoordelijken vangen vier voltijdse kinderen op, met een maximum van acht kinderen. De onthaalouders zorgen ervoor dat de kinderen alle mogelijkheden krijgen om hun talenten te ontplooien. Het veertigjarig bestaan werd gevierd met een brunch. Alle onthaalouders kregen nog een verwencadeautje. De gemeentelijke onthaalouders is voortdurend op zoek naar nieuwe onthaalouders. Kandidaten, en informatie over de werking van de dienst, via 03-660.14.40 of onthaalouders@stabroek.be





(FSE)