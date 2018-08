Diamanten huwelijksverjaardag voor Louis en Mariette 21 augustus 2018

In Stabroek hebben Louis Van Wezenbeeck (81) en Mariatte (81) Plompen hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd.





Beiden leerden elkaar kennen in wasserij Van Osta waar ze werkten, Mariette als strijkster en Louis als chauffeur. Het koppel kreeg drie kinderen en drie kleinkinderen. De jubilarissen zijn beiden sportief. Mariette heeft lang geturnd terwijl Louis geregeld op de fiets sprong. Nu is Louis een fervent petanquer die driemaal per week deze sport beoefend. Twee keer op het petanqueveldje aan de kerk en éénmaal aan de Molenhoek. Daar speelt hij ook regelmatig biljart. Meriette heeft zich pas toegelegd op de computer geholpen door dochter Inge. Het diamanten echtpaar werd ontvangen door burgemeester Rik Frans (N-VA). Namens het koningshuis overhandigde hij een oorkonde en cadeaucheques ter waarde van 100 euro die kunnen gebruikt worden bij de plaatselijke middenstand.





