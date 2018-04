De Rekke krijgt 10 nieuwe kleuterklassen BOUW AFGEROND TEGEN START SCHOOLJAAR 2019 ALFONS SCHRYVERS

05 april 2018

02u41 0 Stabroek De Stabroekse gemeentelijke basisschool De Rekke krijgt tien extra kleuterklassen. Die vervangen de huidige containerklassen. Aan het bouwproject hangt een prijskaartje van 5,5 miljoen euro. Tegen de start van volgend schooljaar moeten de bouwwerken afgerond zijn.

De nieuwe kleuterklassen worden gebouwd op de vroegere gronden Van Look, tussen de basisschool en de sporthal Attenhoven. "Een uitbreiding van de school was dringend nodig" zegt burgemeester Rik Frans (N-VA). "Met 287 leerlingen en 199 kleuters is de maximumcapaciteit van de school al lang bereikt. Om de toestroom te blijven opvangen, hebben we trouwens al vier containerklasjes moeten plaatsen. Na lange onderhandelingen konden we de aanpalende gronden aankopen en concrete plannen maken om de school uit te breiden. Het is de bedoeling de school uit te breiden met 8.000 vierkante meter waarvan er 2.000 bebouwd worden. Dat is meer dan de helft van de huidige 3.700 vierkante meter extra. De school is zo klaar om ook de volgende jaren nog verder te kunnen groeien".





Voor de nieuwbouw waren er verschillende opties en de gemeente koos voor een bijzonder concept. "Er is nood aan bijkomende klaslokalen, refterruimte en een turnzaal", legt Frans uit.





Sporthal op dak

"Met een revolutionair concept pakken we alle problemen samen aan. Bovenop de leslokalen komt een gloednieuwe sporthal. Overdag zal die gebruikt worden door de kleuters en 's avonds kunnen turnverenigingen Vrank en Vrij en Edelweiss er terecht. Hun oefenzaal, aan de overkant van de gronden Van Look, is tot op de draad versleten. Voor de realisatie van het project werken we met het systeem van promotiebouw. Dat betekent dat de gemeente de totale kostprijs van 5,5 miljoen euro niet in een keer op tafel moet leggen. De aannemer betaalt het project vooraf en bij oplevering betaalt de gemeente 50% uit eigen middelen. De rest wordt nadien betaald met subsidies."





Groene school

Met het project wil de gemeente het open en groene karakter van de school versterken zegt onderwijsschepen Herman Jongenelen (CD&V). "We voorzien 6.000 vierkante meter speelruimte voor onze kinderen. Ook het verbindingsweggetje, van de parking van de sporthal naar de school, zal behouden blijven. Dat krijgt een belangrijke functie in de mobiliteitsafwerking bij het begin en einde van de lessen".





Na bouwverlof

Na het bouwverlof zal de eerste steen gelegd worden en tegen september 2019, begin van volgend schooljaar, moeten de leerlingen van hun nieuwe klassen kunnen gebruik maken. Pas nadat de nieuwbouw klaar is, verdwijnen de tijdelijke containerklassen.