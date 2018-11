Dankzij dansnamiddagen kunnen nu ook senioren uit de bol gaan in Oude Brouwerij Alfons Schryvers

28 november 2018

12u39 0 Stabroek In de Oude Brouwerij, in de Kerkstraat in Hoevenen, kunnen voortaan ook senioren zich uitleven op oeroude dansnamiddagen. “Met dit nieuwe concept gaan we terug naar de traditie van vroeger toen er in elk dorp een café was waar senioren konden dansen”, zeggen Stijn Jongeneelen en Tijs Van Langenhove.

“Omdat de Oude Brouwerij gevestigd is in de oude feestzaal Schuttershof, groeide bij ons het idee om er, zoals vroeger, opnieuw succesvolle dansnamiddagen voor senioren te organiseren”, zegt Tijs Van Langenhove. “Voor slechts vijf euro inkom krijgen senioren voor hen herkenbare dansmuziek plus een koffie en een gebakje. De muziek wordt verzorgd door Radio Minerva. Elke eerste zondag van de maand is er ook een brunch die al dan niet gekoppeld zal worden aan een dansnamiddag voor senioren”.

Authentiek kader

Eind 2016 restaureerden Tijs van Langenhove en zijn zakelijke partner Christophe Vandermolen het vroegere Schuttershof en doopten het om tot De Oude Brouwerij. De Oude Brouwerij is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde als feest- en evenementenlocatie in een authentiek kader. Tijs ziet het meer als een ode aan de verdwenen Vlaamse dorpscafés. “Hier klopt nog steeds een hart voor die oude tijd van de bierpruvers. Toen elk polderdorp trots was op zijn eigen brouwerij en op elk Vlaams volksfeest de bierglazen klonken.” Alle initiatieven van de Oude Brouwerij zijn te raadplegen op www.deoudebrouwerij.be