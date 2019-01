Cultuurprijs gaat naar Etienne Janssens Alfons Schryvers

28 januari 2019

10u57 0

De winnaar van de Stabroekse cultuurprijs wordt elk jaar gekozen op de algemene vergadering van de bij de cultuurraad aangesloten verenigingen. Nadat er in het gemeenteblad een oproep is geplaatst, kunnen inwoners een vereniging of persoon opgeven en uit alle genomineerden wordt de winnaar gekozen. Alle bij de cultuurraad aangesloten verenigingen kunnen hun stem uitbrengen. De prijs gaat beurteling naar een persoon of een plaatselijke vereniging. Dit jaar ging de prijs naar Etienne Janssens. Hij is in het Stabroekse verenigingsleven zeer bekend als vrijwilliger bij tal van activiteiten. Hij was ondermeer ook een gedreven voorzitter van de Cultuurraad en nog steeds voorzitter van de beheerraad van de Stabroekse bibliotheek en een geprezen literatuurkenner. Hij steekt ook al jaren verschillende quizzen in elkaar zoals die van de KWB. Etienne was ook negen jaar actief bij Stabroek Zingt en in tal van andere verenigingen. De Stabroekse cultuurprijs bestaat uit een bronzen penning van beeldend kunstenaar Hans Hermes. De penning verwijst naar alle vormen van cultuurbeleving. Volgend jaar komen verenigingen in aanmerking.