Colruyt in Stabroek wil uitbreiden, buurt vreest overlast Alfons Schryvers

26 februari 2019

12u47 0 Stabroek Warenhuisketen Colruyt wil de vestiging op de Abtsdreef in Stabroek uitbreiden met tweehonderd vierkante meter. De inkom zou dan verschuiven naar achteren, vlak bij een grotere parking. De buurtbewoners vrezen lawaai- en verkeersoverlast en hebben al bezwaarschriften ingediend.

Veel schoolkinderen gebruiken de parking als veilige verbinding tussen school en de achterliggende wijk. Met een uitbreiding van de parking tot 92 parkeerplaatsen komt de veiligheid van de scholieren in het gedrang. Volgens de buurt betekent een uitbreiding van de parking automatisch meer auto’s en meer aanvoer van goederen. Nu komen ongeveer zes vrachtwagens per dag langs, die tussen 5 en 23 uur hun lading lossen. Omdat de leveringen achteraan gebeuren, heeft niemand daar last van, maar volgens de nieuwe plannen zou er voortaan aan de straatkant gelost worden.

In de vergunningsaanvraag staat verder ook dat de parking tussen 19 en 7 uur zal afgesloten worden. Nu kunnen buurtbewoners wel nog hun wagen kwijt op de parking van Colruyt, ook na de openingsuren, maar dat zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Het Stabroekse gemeentebestuur bekijkt de vergunningsaanvraag en onderzoekt of alle regels gerespecteerd worden. Ook het afsluiten van de parking is een doorn in het oog van het gemeentebestuur. Voor de gemeente is de parking namelijk een veilige doorgang tussen de wijk en de basisschool. Binnenkort staan er gesprekken gepland tussen de gemeente en de warenhuisketen.