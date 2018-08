CD&V maakt kieslijst bekend 27 augustus 2018

02u25 0 Stabroek Voor de Stabroekse CD&V gaat schepen Herman Jongenelen (50) als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen. Alle uittredende mandatarissen, van de gemeenteraad en het OCMW, zijn opnieuw kandidaat. Van de 25 kandidaten zijn er 15 die voor het eerst op een lijst staan. Opmerkelijk is de voorlaatste plaats van de vroegere burgemeester Alida De Bie.

De Hoevense Liesbeth Bardyn (30) wordt als nieuwkomer op de tweede plaats gezet. Liesbeth is pr-manager binnen de Belgische Defensie en haar grootoom Gust Huybrechts was de laatste burgemeester van Hoevenen en na de fusie, in 1976, nadien nog jaren actief als schepen. Met schepenen Herman Jongenelen en Tom Van Der Brempt (42), gemeenteraadsleden Eric Dingemans (62) en Nico Van Bouwel (42), OCMW-raadsleden Sonja Janssens (42) en Marc Eysackers (57) en huidig ondervoorzitter OCMW Bart Lietaer (52), staan alle actieve CD&V-fractieleden op de lijst.





Alida De Bie

Lijstduwer is partijvoorzitter Nico Van Bouwel en de voorlaatste plaats gaat naar ereburgemeester Alida De Bie (66). Met haar 18 jaar ervaring als burgemeester is zij nog steeds een goede mentor. De jongste kandidaten zijn Dorien Dombrecht (21) en Marthe Jongenelen (22). "Wij willen met deze ploeg vooruit gaan en een ruime meerderheid realiseren. We gaan 100% voor ons dorp. Iedereen telt: senioren, maar ook cultuur, mobiliteit en sociale zaken. Vooral dat laatste willen we uitspelen, zo denk ik aan een schepen van Armoedebestrijding", zegt Herman Jongenelen. (FSE)