Brandweer heeft handen vol met opkuis betonlek 04 september 2018

De post Kapellen van de Brandweer Zone Rand snelde zich gisteren rond het middaguur naar de Dorpsstraat in Stabroek. Ter hoogte van het filiaal van KBC verloor een betonmolen om een nog onbekende reden tot wel 25 kubieke meter beton, omgerekend zo'n 60 ton. De brandweer had veel werk met het schoonmaken van het wegdek terwijl de lokale politiezone Noord het doorgaand verkeer omleidde De oorzaak van het lek was gisteren nog niet bekend. (BSB)