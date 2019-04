Bouw nieuw sportcomplex moet 300.000 euro goedkoper Alfons Schryvers

08 april 2019

13u48 0 Stabroek De plannen van het Stabroekse gemeentebestuur om op het Vosseveld een nieuw, cirkelvormig sportcomplex te bouwen, worden aangepast. Er wordt voor 300.000 euro gesnoeid in de uitvoering. Burgemeester Rik Frans (N-VA) spreekt van een kleine vertraging en hoopt dat de werken kunnen starten na het bouwverlof.

Het huidige sportcentrum Vossenveld is verouderd en energieverspillend. Plannen om een nieuw complex te bouwen zijn al jaren oud maar kwamen vorig jaar in een stroomversnelling toen alle betrokken partijen samen rond de tafel gingen zitten. “Met als voorbeeld het complex van de Schotense voetbalclub Simikos in het achterhoofd schreven we een architectenwedstrijd uit. Daarna volgde de aanbesteding”, zegt Rik Frans.

Voetbalclub KSKNS en softbal- en beeballclub Chicaboo’s zullen echter nog enkele extra maanden moeten wachten vooraleer ze hun nieuw sportcomplex in gebruik kunnen nemen. In afwachting staan naast het oude gebouw al enkele weken containers, die tijdens de bouwwerken moeten fungeren als kleedruimtes en kantine. “Voor de realisatie van het nieuwe complex hadden we 1,5 miljoen euro voorzien”, zegt burgemeester Rik Frans. “Twee bouwfirma’s schreven in met bedragen die ver boven het budget lagen dat de gemeente voor ogen had. De goedkoopste had ingeschreven voor een bedrag van 1,85 miljoen euro en ook dat was van het goede te veel. Bovendien was in onze 1,5 miljoen ook de buitenaanleg, de veldverlichting en een grotere parking voorzien. Daarom moest ingegrepen worden om het project betaalbaarder te maken. Aan het concept zelf wordt niet geraakt.”

Post per post bekeken

Het gemeentebestuur ging samen met de architect aan tafel zitten om post per post opnieuw te bekijken. “Bedoeling was 300.000 euro te besparen”, zegt de burgemeester. “De meest opvallende wijziging is de luifel die komt te vervallen. In het eerste project werd die nog opgehangen aan metalen kabels, nu laten we het dak ongeveer 4 meter oversteken. Dat is veel goedkoper en zeker zo indrukwekkend. Het cirkelvormig gebouw werd behouden omdat dit energiezuiniger is. Om warmteverlies te beperken liggen de kleedkamers anderhalve meter in de grond. De nieuwe kantine komt dan weer anderhalve meter boven de grond. Zo krijg je aan de kant van alle speelvelden een panoramisch zicht.”

Vertraging

Ook de manier van uitvoering werd aangepast. “In de eerste plannen werd gebouwd in twee verschillende fasen”, zegt schepen Herman Jongenelen (CD&V). “Nu gebeuren alle werken gelijktijdig. Omdat we niets aan het uitzicht wijzigen is er geen nieuwe bouwaanvraag nodig. Het is nu wachten op de resultaten van de nieuwe aanbesteding die onmiddellijk kan starten.” De gemeente houdt rekening met slechts enkele maanden vertraging en hoopt na het bouwverlof te kunnen starten. Het nieuwe sportcomplex is dan klaar in het najaar van 2020.