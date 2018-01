Blauwe pluim voor medewerkers Aertssen group NV 25 januari 2018

De Stabroekse Open Vld heeft haar jaarlijkse Blauwe Pluim uitgereikt aan alle medewerkers van Aertssen group NV. "De toekomst van Aertssen is sowieso verbonden met de toekomst van onze gemeente Stabroek. Wat ooit begon met de aankoop van een kraan, en een weide aan het Laageind, is ondertussen een internationale speler geworden. Het bedrijf, met nu meer dan 1300 medewerkers, zorgt niet alleen voor werkgelegenheid maar ook voor werkzekerheid in onze regio. Door doordachte beslissingen te nemen, altijd te vernieuwen, innovatief te werk gaan, blijft Aertssen jaar na jaar groeien. Aertssen in ondertussen actief in meer dan 20 landen. Hun slogan 'People, power, passion to build on' zegt eigenlijk alles. Voor ons dus een meer dan verdiende laureaat", geeft voorzitter Philip De Smet aan.





(FSE)