Blauwe Pluim gaat naar Philip De Smet Alfons Schryvers

06 januari 2019

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de Stabroekse Open Vld zijn Blauwe Pluim uitgereikt. Met de trofee wil de Open Vld een vereniging of persoon huldigen die in Stabroek iets in gang heeft gezet. Dit jaar ging de prijs naar oud-voorzitter Philip De Smet. Hij kreeg de prijs uit handen van de nieuwe voorzitter Yannick Gielis. Philip De Smet verhuisde naar buurgemeente Berendrecht en was jarenlang de trekker van de Stabroekse Open Vld-afdeling. “Hij heeft onze afdeling op de kaart gezet en het aantal uren dat we samen hebben doorgebracht, om alles verder uit te werken, zijn moeilijk in te schatten. Bedankt Philip” zei Pierre Bels in zijn toespraak. De nieuwe voorzitter is bedrijfsjurist Yannick Gielis (30). Hij is afkomstig van Merksem en woont twee jaar in Stabroek. “Ik heb zeker geen persoonlijke politieke ambitie maar wil me vooral inzetten om de afdeling verder uit te bouwen en de vernieuwing door te zetten. Bovendien wil ik de Stabroekse Open Vld binnen zes jaar opnieuw zien deelnemen aan het bestuur”.