Bin Haesenpad kan van start Alfons Schryvers

08 januari 2019

11u00 0

Op het Stabroekse gemeentehuis is het samenwerkingsprotocol tussen de politiezone Noord, het gemeentebestuur en het BIN Haesenpad ondertekend. Het werkingsgebied van het BIN spreidt zich over de Grote Molenweg, ’s Hertogendijk, Randerode, Sneppenhoevelaan, Italiaanse Hoevelaan, Rode Hoevelaan, Grimaldilaan, Sterrehoevelaan, Domushof , Jonker de Hazelaan, Groene Swaenlaan, Rolafhoevelaan, Glashoevelaan, Riddershoevelaan, Lasssenhoflaan en Hoogeind. Het BIN Haesenpad is het 7de Buurtinformatienetwerk dat actief is op het grondgebied van de gemeente Stabroek. De Coördinatie van het nieuwe BIN is in handen van oud-schepen Jacques De Swaene en telt momenteel al 190 aangesloten adressen. Geïnteresseerde inwoners, binnen het werkingsgebied van het BIN, kunnen zich nog steeds aanmelden en contact op te nemen met de coördinator via jacques.de.swaene@telenet.be. Vanaf nu kan het BIN Haesenpad officieel van start en wordt het communicatieplan toegepast. De politie kan, bij verdachte situaties en volgens een afgesproken protocol, via de coördinator preventieve boodschappen naar alle BIN-leden versturen.