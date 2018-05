BIN Attenhoven gaat van start 18 mei 2018

Eind vorig jaar startten enkele bewoners uit de omgeving van de Kerkstraat met de voorbereidingen voor het opstarten van een BIN (Buurtinformatienetwerk) Attenhoven. Alle voorbereidende gesprekken zijn achter de rug en nu kon de oprichting officieel ondertekend worden. Dat gebeurde op het Stabroekse gemeentehuis door burgemeester Rik Frans (N-VA), coördinator BIN Attenhoven Wim De Belie en politieagenten Patrick en Veronique. Vijf jaar geleden werd in Stabroek het eerste BIN opgericht. Na BIN Grote Molenweg, Abtsdreef, Moretus, Witven en Elzen is Attenhoven het 6de BIN in de gemeente Stabroek. Het BIN moedigt de waakzaamheid en preventie aan en in woonwijken waar een BIN werd opgestart, groeit het solidariteits- en samenhorigheidsgevoel. Momenteel telt het BIN Attenhoven al 86 leden.





(FSE)