Bal van de Burgemeester levert tandem op 10 juli 2018

Midden mei had het eerste Bal van de Burgemeester plaats in Stabroek. "Bedoeling was om de opbrengst te schenken aan een plaatselijk goed doel", zegt feestbestuurder Ludo Verschueren. "Daarom hebben we beslist om een tandem weg te schenken aan de mensen van de Vluchtheuvel - De Rotonde. Deze kan gebruikt worden voor hun jaarlijkse koersen, waarbij een begeleider vooraan plaats kan nemen." De organisatoren van het Bal beloofden om ook een bestaande tandem op te waarderen naar een elektrische fiets. De Stabroekse Vluchtheuvel is een instelling voor volwassenen met een mentale handicap en valt onder de vzw Rotonde.





(FSE)