Arbeider (37) verongelukt op transportband in Antwerpse haven Patrick Lefelon

05 maart 2019

15u57 0 Stabroek Een 37-jarige arbeider uit Stabroek is vannacht omgekomen bij een vermoedelijk arbeidsongeval in een fabriekshal van Eurochem in de Antwerpse haven. De man werd rond 2.30 uur dood aangetroffen door zijn collega’s van de nachtploeg.

De 37-jarige man was op het moment van het overlijden alleen aan het werk in een fabriekshal. Hij moest er wagentjes op een transportband begeleiden. De collega’s van de nachtploeg troffen hem rond 2.30 uur dood aan. Zij gingen kijken waar hij bleef toen hij niet antwoordde op hun gsm-oproepen. Niemand heeft het ongeval zien gebeuren. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Volgens de Antwerpse arbeidsauditeur gaat het om een verdacht overlijden. Een natuurlijk overlijden wordt nog niet uitgesloten, maar gezien de verwondingen en de leeftijd van de man lijkt alles in de richting van een ongeval te wijzen.



Arbeidsauditeur Pieter Wyckaert: “De man is ofwel gevallen of onwel geworden en is zo op de transportband terechtgekomen. Daar is hij door de wagentjes vermoedelijk aangereden of geplet geworden. Hij heeft verschillende uiterlijke kwetsuren opgelopen. Niets wijst er voorlopig op dat de man bedwelmd is geraakt door bijvoorbeeld gassen of gevaarlijke stoffen. De wetsdokter en de diensten van Welzijn op het Werk gaan de omstandigheden van het overlijden na.”

Eurochem stelt in zijn Antwerpse vestiging ruim 400 mensen te werk. Het bedrijf nam in 2012 de meststoffenactiviteit over van BASF. De Antwerpse eenheid maakt deel uit van een Russische groep met hoofdkantoor in Zwitserland.