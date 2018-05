André en Maria zijn diamanten koppel 25 mei 2018

In Stabroek hebben André Van Regenmortel (81) en Maria Broos (81) hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd. Vanwege het Stabroekse gemeentebestuur kreeg het koppel een receptie aangeboden en geschenkencheques ter waarde van 100 euro. Het koppel leerde elkaar kennen op de Zandvlietse kermis en drie jaar later huwden ze in Oorderen. André ging eerst aan de slag in een garage, werkte een tijdje bij melkerij Céres en nadien als wegenbouwer bij de firma Van Wellen tot hij op 50-jarige leeftijd ziek werd, Maria werkte in wasserij Iréne op Luchtbal tot aan de geboorte van hun eerste kind in 1958. Later werd nog een zoon geboren en was het gezin compleet.





Momenteel zijn er zeven kleinkinderen en evenveel achterkleinkinderen met een achtste op komst. André springt nog regelmatig op de fiets of gaat wandelen terwijl Maria het huishouden doet.





(FSE)