Albert Heijn koelt z’n producten dankzij 1.084 nieuwe zonnepanelen Alfons Schryvers

14 februari 2019

15u54 0 Stabroek In samenwerking met het bedrijf Helixia zijn op het dak van de supermarkt Albert Heijn, op het Picoloplein in het centrum van Stabroek, 1.084 zonnepanelen geplaatst. Die zorgen samen op jaarbasis voor 300.000 kilowattuur wat overeenkomt met het stroomverbruik van 86 gezinnen. Het project is goed voor een investering van ongeveer 300.000 euro.

De supermarkt Albert Heijn zal de stroom van de zonnepanelen gebruiken als energiebron voor haar koelkasten, airco en verlichting. De officiële inhuldiging gebeurde in aanwezigheid van de Stabroekse burgemeester Rik Frans (N-VA) en enkele leden van het schepencollege.

“Zonder dit project staan er in Stabroek al 870 zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Nu steekt de privésector ons in één ruk voorbij. In totaal zorgen alle Stabroekse zonnepanelen nu samen voor meer dan 220 ton minder aan CO2 uitstoot. Ik hoop dat veel Stabroekse gezinnen het voorbeeld zullen volgen en kiezen voor zonne-energie. Zonnepanelen zijn nu al 75 procent goedkoper dan enkele jaren geleden. Bovendien kunnen gezinnen altijd de Vlaamse zonnekaart raadplegen om te weten of zonnepanelen op hun dak zullen renderen.”

Het project kwam tot stand in samenwerking met Helexia. Dat is een bedrijf dat als doel heeft maximaal energie te besparen bij kmo’s. Helexia doet zelf de investering, en staat in voor het onderhoud van de zonnepanelen. In ruil neemt de supermarkt tien jaar lang stroom af tegen een vast tarief. Na tien jaar worden de zonnepanelen eigendom van de kmo. Met een normale levensduur van 25 jaar voor zonnepanelen kan de kmo er nog 15 jaar lang kosteloos van genieten. Het systeem is echter niet van toepassing op particulieren.