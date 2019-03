Agenten eisen schadevergoeding van dealer die op hen inreed: “Hun gsm en coke dumpen, daar denken ze aan. Niet aan onze veiligheid” BJS

21 maart 2019

18u01 0 Stabroek Drie politiemannen eisen een schadevergoeding van een 24-jarige dealer uit Deurne. Mounaim D. was in Stabroek op de agenten ingereden nadat ze hij betrapt was op het dealen van drugs. De procureur eiste 20 maanden cel en 8.000 euro boete, alsook de verbeurdverklaring van het voertuig.

“Hun gsm en coke dumpen: daaraan denken dealers wanneer we ze betrappen. Niet aan onze veiligheid.” Een van de drie politiemannen die zich donderdag in de Antwerpse rechtbank burgerlijke partij kwam stellen, verwoordde het treffend: “Drugsdealers geven niet om het leven van een agent.”

De politie had op 25 december 2018 de wagen van Mounaim D. (24) uit Deurne in de gaten gekregen omdat hij roekeloos reed en druk bezig was met zijn telefoon. Bij een bank in Stabroek hield de twintiger halt en overhandigde aan een man een pakketje.

Toen de politie Mounaim D. wilde controleren, sloeg hij met zijn wagen op de vlucht. Volgens de procureur probeerde hij in te rijden op de agenten. “Een politieman werd geraakt. De anderen moesten wegspringen. De beklaagde reed daarna verder over het voetpad, waardoor twee voetgangers moesten wegspringen. Toen hij daarna tegen enkele paaltjes crashte, probeerde hij nog te voet verder te vluchten. Hij viel en werd ingerekend.”

Tijdens zijn vlucht had Mounaim D. een zakje met daarin vijf dosissen cocaïne weggegooid. De drug konden gerecupereerd worden. Tijdens een fouille werd bij de twintiger ook nog eens 215 euro cash gevonden.

De verdediging kon niet anders dan de feiten toegeven. Advocaat Sam Vlaminck vroeg voor zijn cliënt een zware werkstraf van 300 uur. “Mijn cliënt zat diep in de schulden en was te fier om daarvoor hulp te gaan zoeken. Dus zocht hij een manier om snel geld te verdienen. Een slecht idee natuurlijk.”

De drie politiemannen eisen telkens 500 euro schadevergoeding.

Vonnis op 4 april.