Adéline en Stan vieren 65ste huwelijksverjaardag 15 mei 2018

Met een ontvangst op het gemeentehuis is in Stabroek de briljanten huwelijksverjaardag gevierd van Adéline Dils (87) en Stan Van Wallendael (90). Namens het koningshuis kreeg het echtpaar een medaille en een oorkonde. Daarnaast schonk de gemeente hen geschenkencheques ter waarde van honderd euro. Die kunnen gebruikt worden bij de plaatselijke handelaars. Achterkleinkind Lore bracht namens de kindergemeenteraad, waarin zij zetelt, eveneens felicitaties over. Stan is afkomstig van Hoevenen en leerde zijn Adéline kennen op een kermis in Ekeren waar zij woonde. Na hun huwelijk woonden ze eerst op het Kein Heiken en nadien verhuisden ze naar de Akkerstraat in Hoevenen waar ze nu al 38 jaar wonen. Het koppel kreeg drie kinderen, waaronder een tweeling. De familie breidde uit met negen kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Stan was jarenlang havenarbeider en Adéline zorgde voor het huishouden. Vandaag houden beiden zich bezig met het oplossen van woordraadsels en genieten ze van hun familie.





(FSE)