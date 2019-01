Aandacht voor borsten-buik-billen Alfons Schryvers

18 januari 2019

Onder de slogan “Echte vrouwen doen het minimum 1 keer per week” start de Stabroekse sportdienst met fitheidsuurtjes. De bedoeling is om alle dames te laten sporten. Op het programma staan conditie- en figuurverbeterende oefeningen waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de 3 B’s (Borsten - Buik - Billen). De lessen worden gegeven door gediplomeerde lesgevers van “Sportwerk Vlaanderen”. Zij staan borg voor een deskundige en persoonlijke begeleiding. De fituurtjes vinden plaats elke donderdag van 13 tot 14 en van 14 tot 15 uur in zaal Moorland op het sportcentrum te Sta¬broek. Om 13 uur starten de beginners en om 14 uur is het de beurt aan de gevorderden. De deelnameprijs is 25 euro voor een 10 lessenkaart, verzekering inbegrepen. De eerste les mag iedereen gratis komen kennismaken. Bijkomende inlichtingen bij de gemeentelijke sportdienst, Dorpsstraat 45 in Stabroek, tel: 03-210.11.72 of email: katrien.koyen@stabroek.be