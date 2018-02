137 schutters op Vlaamse jeugdkampioenschappen 07 februari 2018

02u26 0

In de sporthal van Hoevenen verzamelden 137 schutters om deel te nemen aan het Vlaams kampioenschap indoor jeugd, een inrichting van handboogclub USK Kapellen. Er werden medailles, geschonken door het Strabroekse gemeentebestuur, uitgereikt in verschillende categorieën. USK is één van de grootste clubs in Vlaanderen en kan, dankzij de inzet van verschillende vrijwilligers, de organisatie in goede banen leiden. Info via www.usk-kapellen.be.





(FSE)