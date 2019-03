100 jaar na zijn geboortedag krijgt Zandvlietse pater-schilder expo Alfons Schryvers

08 maart 2019

13u22 0 Stabroek In de herfst van 2018 was het honderd jaar geleden dat pater-dominicaan Albert Carpentier werd geboren. De geboren en getogen Zandvlietenaar was 70 jaar actief in Japan, waar hij grote faam verwierf als glazenier en kunstschilder. Dat wordt gevierd met een tentoonstelling.

Om het geboortejaar van Albert Carpentier te herdenken, organiseert het Davidsfonds Zandvliet-Berendrecht een tentoonstelling die loopt van vrijdag 22 tot en met zondag 24 maart in het kasteel Ravenhof, Oud Broek 2 te Putte-Stabroek.

Op de tentoonstelling zijn een aantal van zijn werken, papiersneden en olieverfschilderijen, van pater Albert Carpentier te zien. Er is eveneens werk te bewonderen van Agnes Carpentier en Agnes Minnebach. Zo worden uiteenlopende kunstvormen en –stijlen gecombineerd over de generaties heen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken van 11 tot 18 uur.