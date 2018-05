'Vrouwengans' schenkt recordbedrag aan goede doel 16 mei 2018

De 25 vrouwen van de Vrije Gans streden om titel en kroon. Die werd uiteindeijk veroverd door Annemieke Kanora uit Ekeren. Keizer Rob De Vree kroonde Annemieke tot koningin. Ze is 35 jaar en reed voor de vierde keer mee. Zij is gehuwd met Bart Derden en heeft een dochtertje Jill en een zoontje Axel. Zij werkt bij Kanora bvba en is ook omroepster bij de Lustige Gans Ekeren. Dit jaar waren er 5 nieuwkomers: Evy Vangenechten, Rùna Van Beeck, Tess Van Gaal, Jasmine Van Dorst en Yana De Wael. Zij werden op culinaire wijze gedoopt, door het eten van rauwe ajuin, knoflook, zure komkommers, tv-worstjes en smeerkaas. Elk jaar schenkt de Vrouwengans de opbrengst van het gansrijden aan een goed doel. Dit jaar mocht 'Duchenne Parent project' een vereniging die zich inzet voor personen met een ernstige erfelijke aandoening van de spieren, een cheque van 8.220 euro in ontvangst nemen.





(FSE)