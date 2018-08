"Verplaats markt naar Kerkplein" DIRK EN COLLEGA'S PRESENTEREN VERLANGLIJST VOOR VOLGEND BESTUUR ALFONS SCHRYVERS

31 augustus 2018

02u40 0 Stabroek De Stabroekse marktkramers zien in de aanloop naar 14 oktober steeds meer lokale politici passeren. Een uitgelezen kans om het toekomstige bestuur enkele suggesties te doen. "Maak de markt in Putte-Stabroek een dag langer en geef die in het centrum van Stabroek een nieuwe plek."

De steun van oud-schepen Raf Engels hebben ze alvast.

Zo'n zes weken voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn de wekelijkse markten een verzamelplaats voor lokale politici.





"Ze zijn meer dan welkom. Alleen dingen ze hier naar de stem van de marktbezoekers en vragen hen wat er beter kan in de gemeente. Wij zijn voor de meeste politici een deel van het decor. Maar ook wij willen onze stem laten horen", zegt Dirk Verstraeten van





't Kiekenkraam.





Dag langer

Dirk staat al 28 jaar op de markt. Vroeger stond hij ook in Antwerpen maar daar mag Dirk niet meer binnen vanwege de lage-emissiezone. Gesteund door andere marktkramers, zoals bakker Fierens en een kledingkraam, pleiten ze voor een bijkomende marktdag op woensdagvoormiddag in Putte-Stabroek.





"Die kan dan aansluiten op de wekelijkse markt in Nederland om nieuwe klanten aan te trekken", zegt Dirk. "In Nederland blijven de markten het goed doen en kijk ook maar eens naar het succes van de jaarlijkse Grensfeesten. Op die extra dag kunnen we daar een graantje van meepikken."





Bakker Fierens is het roerend eens met zijn collega. "Op de meeste markten verdwijnen er kramen. Elke verruiming van het aanbod is goed voor alle markthandelaars en de klanten."





Nog maar handvol kramers

Ook in het centrum van Stabroek moet de markt herbekeken worden, vindt oud-schepen Raf Engels.





"De Stabroekse dinsdagmarkt, aan de hoeve Brouwers, telt nog amper een handvol kramen. De meeste kramers willen er niet meer komen omdat de locatie slecht is en de ondergrond onverhard is. Mijn voorstel, gesteund door de markthandelaars, is om de dinsdagmarkt te verplaatsen naar het Kerkplein aan de Sint-Catharinakerk, dichter bij het centrum. Klanten kunnen dan ook bij de plaatselijke horeca iets drinken, wat aan de hoeve Brouwers onmogelijk is. Die combinatie van een marktbezoek, gekoppeld aan een koffietje, maakt winkelen aangenamer. Bovendien kunnen klanten parkeren op het Picoloplein waar ze nadien ook kunnen shoppen. Als de Pastorij, eigendom van de gemeente, nu nog een horecabestemming krijgt is de cirkel helemaal rond."