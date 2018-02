"Rechtvaardige straf voor foute grap" SLACHTOFFER OPGELUCHT NA VEROORDELING SCOUTSLEIDER PATRICK LEFELON

28 februari 2018

03u00 0 Stabroek Een scoutsleider heeft een werkstraf van 100 uur gekregen omdat hij "voor de grap" de broek van een slapende vriend in brand had gestoken. De procureur had vier jaar celstraf geëist. De rechter is veel milder omdat de foute grap werd uitgehaald binnen een zeer hechte vriendengroep. Door het incident hebben de vrienden van weleer alle contact verbroken.

Een inleefweek bij de scouts van Hoevenen eindigde in maart 2016 met een fuif in het jeugdhuis. Scout Tomas Verduyn (21) was 's nachts boven de feestzaal in slaap gevallen. Sander L. (26) en Sebastiaan S. (26) zouden hem wel even wakker maken. Sander druppelde wat olie op de billen van Tomas. Althans dat was de bedoeling, maar door zijn zattigheid morste hij flink wat brandstof op de grond. Hij stak de olie aan en dat gaf een onschuldig vlammetje. Tomas schrok wakker, sloeg naar het vlammetje dat niet wilde doven en rolde dan opzij door de gemorste olie.





Vijf operaties





Huid weggeschroeid

Het vlammetje werd ineens een fikse vlam. De twee grappenmakers gooiden zich in paniek op Tomas, maar kregen het vuur niet uit. De huid op de billen en het achterste van de jongen werd volledig weggeschroeid. Hij onderging vijf huidtransplantaties, de laatste vorig jaar in augustus. De nieuw ingeplante huid op zijn billen en zijn achterste zorgen voor blijvend letsel. Fietsen en naar het toilet gaan is erg pijnlijk voor Tomas.





De procureur had tijdens het proces zeer zwaar uitgehaald. Zij vorderde tegen de scoutsleiders een straf van 4 jaar omdat de twee met "voorbedachte rade" hadden gehandeld. Het feit dat Tomas een blijvende handicap van 5 tot 10 % zal overhouden aan de foute grap, bepaalde mee de zware strafeis.





"Dit is een kans"





De rechter was vanmorgen mild in haar vonnis. Zij ging niet akkoord met de "voorbedachte rade" in de strafeis van de procureur. Volgens de rechter is er geen enkel objectief bewijs dat de twee mannen vooraf een plan hadden bedacht om de broek van Tomas in brand te steken.





De twee mannen zijn één van hun beste vrienden kwijtgeraakt.





"Scoutsleider Sander L. zal zich dit voorval de rest van zijn leven kwalijk nemen", noteert de rechter in haar vonnis.





Tweede verdachte Sebastien S. werd vrijgesproken. Sander L. krijgt een werkstraf van 100 uur, in plaats van de gevorderde celstraf van 4 jaar.





"Dit is een kans, hè meneer", gaf de rechter aan Sander L. mee toen hij opgelucht de rechtszaal verliet. Hij moet zijn vroegere vriend wel een schadevergoeding van 28.986 euro betalen.





Geen vrienden meer

Tomas Verduyn kwam samen met zijn vader naar het vonnis luisteren. "Dit is een rechtvaardig oordeel", vond hij, "Die mannen hebben een serieus grote stommiteit uitgehaald en worden daarvoor nu gestraft."





Tomas was vroeger bij de scouts beste vrienden met Sander en Sebastien. Die vriendschap is door het incident verleden tijd.





Tomas: "Ik ben niet meer kwaad op die mannen. Ik ben vooral uitgeput van dat procederen tegen hen. Wij gaan nu elk onze eigen weg."





Vader Wim Verduyn vindt het wel pijnlijk dat de vrijgesproken Sebastien S. nog altijd groepsleider is bij de scouts. Terwijl zijn eigen zoon Tomas, met steun van het verbond, uit de scouts werd gezet.





"De scoutsleiding kreeg hulp van het verbond. Naar Tomas heeft het verbond nooit omgekeken."