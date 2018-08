"Ons doel? Profs naar de Polder halen" SCHAAL SELS KLAAR VOOR NIEUW BK WIELRENNEN ELITE ZONDER CONTRACT ALFONS SCHRYVERS

11 augustus 2018

02u43 0 Stabroek In Stabroek en Berendrecht wordt zondag het Belgisch Kampioenschap wielrennen voor Elite zonder Contract en Beloften U23 gereden. "Misschien kunnen we in de toekomst ook wel het BK voor profs naar de Polder halen" zegt organisator Ben Simons.

De organisatie van het BK is in handen van de wielerwedstrijd Schaal Sels. Hun droom? "Een BK voor profrenners", aldus organisator Ben Simons. "Voor de toewijzing moet men aan enkele voorwaarden voldoen, maar we zijn ervan overtuigd die te kunnen vervullen. Zo moet je als organisator ervaring hebben. Iets dat we, dankzij het al jarenlang inrichten van de Schaal Sels, en de twee vorige kampioenschappen, meer dan in huis hebben. Bovendien moet je een selectief parcours kunnen voorleggen, in de Polderstreek zijn hiervoor genoeg mogelijkheden. De laatste rechte lijn, in de Stabroekse Dorpsstraat, wordt nu al vergeleken met de Parijse Champs-Élysées ." (lacht)





Live op televisie

De organisatie ziet een eventueel BK voor profs als een uitzonderlijke promotie voor de wandel- en fietsvriendelijke Polderstreek. Voor het eerst in de geschiedenis is de finale van de twee kampioenschappen voor niet-profs live te volgen op televisie. "Om dat te realiseren, hebben we een unieke samenwerking opgestart met MotoMediaTeam, die zorgen voor de opnamen, en ATV en Belgian Cycling voor de uitzendingen. Deze laatste stellen hun website ter beschikking en hebben we ingeschakeld om ook supporters van buiten de provincie te kunnen bereiken", zegt Ben Simons. Hij heeft bewust geïnvesteerd om deze uitzendingen mogelijk te maken. "Er zit heel wat talent bij onze jonge wielrenners, maar voor hen is het steeds moeilijker om zich voor een groot publiek in de kijker te fietsen. Enkel door hun wedstrijd uit te zenden, kunnen ze uit de schaduw van de profs treden en laten zien wat ze waard zijn. Misschien zit er wel een nieuwe Tom Boonen tussen".





De start van beide wedstrijden wordt gegeven op de Solftplaats in Berendrecht en de aankomstlijn ligt in de Dorpsstraat van Stabroek ter hoogte van het Gemeentehuis. Het parcours van 14,5 kilometer met de kasseien in de Oude Papenstraat en de Reigersbosdreef bleef onaangeroerd, net als de afstand voor beide categorieën. Zo dienen de Elite zonder Contract na een aanloopstrook van 6,4 kilometer nog tien ronden af te leggen, goed voor een totale afstand van 148,4 kilometer. De Beloften nemen dezelfde aanloopstrook en krijgen dan nog twaalf ronden voor de wielen geschoven, goed voor een wedstrijd van 176,8 kilometer. De Elite zonder Contract vertrekken om 9 uur en de aankomst is voorzien rond 12.15 uur. De Beloften beginnen om 13 uur aan hun tocht en rond 17 uur wordt de winnaar op het podium verwacht.