"Mijn aders zijn kapot geprikt, alleen dit toestel kan helpen" NELLY START CROWDFUNDING VOOR 'COAGUCHEK' ALFONS SCHRYVERS

20 juli 2018

02u30 0 Stabroek De Stabroekse Nelly Penneman (43) is geboren met en aortaklepafwijking. Vorige zomer onderging ze een openhartoperatie, maar haar bloedstollingswaarden zijn, na bijna 1 jaar, nog steeds niet goed. Ter controle moet één of twee keer per week bloed afgenomen worden, maar haar aders zijn al zo doorprikt dat het steeds moeilijker wordt. De oplossing om niet meer te hoeven prikken, is een 'CoaguChek', maar dat toestelletje kan ze zelf niet betalen.

Het leven na een hartoperatie verloopt niet altijd over rozen. Daar kan Nelly Penneman, een alleenstaande verpleegster, over meepraten. "Mijn verhaal begint al eind februari 2017. Ik voelde mij niet goed op het werk en ik kon niet meer vooruit. Als ik één patiënt verzorgd had, moest ik 10 minuten bekomen voor ik een volgende kon gaan helpen. Na veel doktersbezoeken volgde in juli een operatie van de aortaklep en aan de aortaboog. Door een complicatie volgt er al snel een tweede chirurgische ingreep. In totaal lag ik bijna vier maanden in het ziekenhuis. Eind september was ik weer thuis met een berg aan medicatie. Het kwam er op aan om mijn leven op de rails te krijgen, maar nieuwe complicaties brachten mij weer in het ziekenhuis. Problemen met de bloedstollingswaarden."





Broze aders

Pas midden februari stabiliseerde de gezondheidstoestand van Nelly min of meer. "Ik kon starten met cardiale revalidatie bij een kinesist in de buurt en kon eindelijk positief naar de toekomst kijken. Alleen mijn bloedstollingswarden waren niet goed: ofwel stonden die te hoog, ofwel veel te laag, met de nodige complicaties vandien. Ik moet elke week, of zelfs 2 keer per week, naar de huisarts om bloed te laten trekken. Dit is al maanden bezig en mijn aders worden brozer door het vele prikken. Maar helaas geraakt die stolling niet geregeld. Het enige dat er bestaat om al dat prikken in de aders te vermijden is een toestel waarbij je jezelf prikt via de vinger en zo de waarde weet. Dit toestel heet 'CoaguChek' en werkt hetzelfde als een toestel bij diabetespatiënten. Helaas wordt dit toestel nog niet vergoed door het RIZIV. In Nederland kunnen mensen dit huren of wordt het gedeeltelijk terugbetaald via hun verzekering. Het toestel zou mijn leven minder ingewikkeld maken. Als ik weer zou kunnen gaan werken, zou dit heel handig zijn, ook omdat ik dan niet elke keer naar de huisarts moet. Helaas kost dit toestel 895 euro en de bijbehorende strips kosten 129 euro voor 24 stuks. Ik heb al enorm veel medische kosten gehad en de aankoop van het toestel is financieel onmogelijk. Daarom zoek ik mensen die mij kunnen helpen."





Om het toestel aan te kopen heeft Nelly een crowdfunding opgestart op www.crofun.com "bloedstolling"