"In dit team word ik wel aanvaard" OCMW-VOORZITTER CHRIS VAN HAUTE RUILT N-VA VOOR OPEN VLD ALFONS SCHRYVERS

07 augustus 2018

02u43 0 Stabroek In Stabroek keert Chris Van Haute (49), OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken, N-VA de rug toe. Ze stapt over naar Open Vld. Daar krijgt ze de vijfde plaats op de lijst. "Bij N-VA kreeg ik geen rol van betekenis meer. Bij Open Vld kan ik mijn visie waarmaken."

Toen twee maanden geleden de Stabroekse N-VA haar kandidatenlijst bekend maakte werd het al snel duidelijk dat de ervaring plaats moest ruimen. Onder het motto "Wij kiezen voor vernieuwing" stonden dertien nieuwkomers op de lijst. Voor uittredend schepen Veerle Nuyts, de enige die zes jaar op post bleef en nog ambitie had, was er geen plaats meer en OCMW-voorzitter Chris Van Haute kreeg een teleurstellende zestiende plaats.





Teleurgesteld

"Ik was uiteraard teleurgesteld maar niemand had blijkbaar zin om met mij een ernstig gesprek te hebben. Nu nog niet", zegt Van Haute. "Ik weet dat mijn visie op het beheer van een gemeente niet door iedereen binnen de N-VA werd gedeeld. Voor mij moet een gemeente gerund worden als een bedrijf, met veel aandacht voor dienstverlening en hulp aan de zwakkere. Die visie kan ik wel terugvinden in Kapellen en daar is de Open Vld al jaren de grootste partij. Voor diegenen die eraan zouden twijfelen, er is mij geen uitvoerend mandaat beloofd, enkel een betere plaats op de kandidatenlijst."





Lange besprekingen

De Stabroekse oud-schepen voor Open Vld Pierre Bels was op de hoogte van haar teleurstelling en zocht contact met Van Haute. "Ze heeft geen problemen met sommige mensen binnen de Stabroekse N-VA en heeft daarom zeker niet onmiddellijk ja gezegd. Bovendien wilde ze alles netjes afhandelen en daarom heeft het weken en vele gesprekken geduurd vooraleer alles afgerond was. De volgende weken zullen we werken aan haar integratie binnen de Open Vld en nadien onze definitieve kandidatenlijst bekend maken. Daarop hadden we, zoals gebruikelijk, enkele plaatsen open gelaten bestemd voor verruimingskandidaten."





Aanwinst

Lijsttrekker Raf Engels is tevreden met de komst van Van Haute. "Ze is een ervaren en sterke politica die zeker kan bijdragen om de Stabroekse Open Vld verder te laten groeien zodat we opnieuw kunnen deelnemen aan het beleid."





In 2016 zorgde Van Haute voor een Vlaamse primeur toen ze voor de N-VA, bij gebrek aan andere valabele kandidaten, werd aangesteld als nieuwe OCMW-voorzitster en schepen voor Sociale Zaken, zonder dat ze zich in 2012 kandidaat had gesteld bij de gemeenteraadsverkiezingen. Van opleiding is Chris programmeur-analist en startte in 1988 bij de Generale Bank. Nadien werkte ze als consultant bij verschillende bedrijven.