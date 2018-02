"Hoevenen is géén hellhole" BUURT ONGERUST NA AANVAL OP MAN, BURGEMEESTER PAREERT TOON VERHEIJEN

14 februari 2018

02u45 0 Stabroek Angst regeert in en rond de Populierenlaan: sinds de vermoedelijke carjacking vrijdagavond, waarbij een 75-jarige man zwaar werd toegetakeld, voelen heel wat buurtbewoners zich niet meer gerust. Twee omwonenden gaan binnenkort in gesprek met burgemeester Rik Frans (N-VA), maar die pareert de kritiek. "Hoevenen is absoluut geen 'hellhole'."

Het slachtoffer van de brutale feiten vrijdagavond is er nog altijd erg aan toe. De man liep - in tegenstelling tot eerdere verklaringen dit weekend door het parket - geen steekwonden op, maar wel zware verwondingen aan het hoofd én heeft een gekneusd borstbeen. Hij vertoonde ook zware schaafwonden op de rug. "De speurders hebben het slachtoffer ook nog altijd niet kunnen ondervragen", zegt Ken Witpas van het parket in Antwerpen. "Ze zijn dinsdag gestart met de afbouw van de medicatie die hem in coma houdt. Het verhoor zal dus nog niet voor eerstdaags zijn."





Toevallig slachtoffer?

Het is voor het parket ook nog altijd onduidelijk wat er die vrijdagavond precies is gebeurd. Volgens familie zou de man zich normaal gezien nooit zo laat op de avond nog buiten begeven. Is hij in zijn appartement in de Kastanjelaan aangesproken door de latere dader en onder dwang moeten meestappen naar zijn wagen ? Was hij een toevallig of doelbewust slachtoffer? De speurders hebben er nog altijd het raden naar. Het vreemde is ook dat de wagen van het slachtoffer een zestien jaar oude Volkswagen Passat is. "We hebben nog geen specifieke verdachte op het oog", zegt Ken Witpas nog. Op de vraag of er al een spoor is naar de wagen, wil het parket geen antwoord geven.





Bij heel wat buurtbewoners leeft sinds de feiten van vrijdagavond een beetje een onwennig gevoel. Een ouder koppel dat in de buurt van het slachtoffer woont, wil officieel niet reageren maar durft nog maar amper buitenkomen. Diezelfde vrijdagavond was er in Olmenlaan ook al een ongeval met vluchtmisdrijf waarbij een BMW een geparkeerde wagen raakte en zwaar beschadigde, maar daarna zonder verpinken door is gereden. De voorbije dagen werden er ook op verschillende plaatsen inbraken gepleegd zoals maandag overdag nog aan de Krekelberg. Daar verdween een fiets uit een berghok.





Overleg

Jeanine Van Puyvelde en haar dochter hebben binnenkort overleg met burgemeester Rik Frans (N-VA). "We horen de laatste tijd toch meer dingen waardoor mensen zich niet meer helemaal veilig voelen", vertelt de vrouw. "De feiten in de Populierenlaan, het ongeval bij ons in de straat met mijn wagen, de inbraken. Het komt allemaal samen. Daarom hebben we een gesprek gevraagd met de burgemeester. Ik heb ook een oproep gedaan aan buurtbewoners om ons zoveel mogelijk zaken te signaleren." Burgemeester Rik Frans is zeker bereid te luisteren. "Praten met mensen kan nooit kwaad, maar ik denk dat het in dit geval toch om een subjectief aanvoelen gaat. Misschien dat er uit het gesprek wel goede dingen voortkomen. Dat sluiten we zeker niet uit. En er zijn inderdaad die feiten van vrijdagavond. Dat is zeker een drama. We leven mee met het slachtoffer en vragen ons af waarom het is gebeurd. Maar we mogen daarom van Hoevenen geen hellhole te maken.. Dat is het zeker niet."