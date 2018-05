'Ghost Rocker' Tinne Oltmans kiest voor elektrische schoen 15 mei 2018

02u57 0

Staf en Mathias Coppens daagden de leerlingen van het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs (PITO), aan het Laageind 19 in Stabroek, uit voor een spannende uitdaging. " Vergeet de Zeven Mijlslaarzen van Klein Duimpje of de dansende schoentjes. Wie voor ons het schoeisel van de toekomst kan bedenken, heeft een streepje voor", klonk de opdracht. Er waren 30 uiteenlopende, erg creatieve inzendingen. Uiteindelijk koos de jury voor de elektrische schoen van Thomas Van Wijk (12). "Het is de bedoeling dat hij op eenzelfde manier werkt als de e-bike maar daarvoor moet ik nog wel eens goed nadenken" zegt de uitvinder. Actrice Tinne Oltmans van Ghost Rockers overhandigde de leerling een beker en een bluetooth-speaker.





(FSE)