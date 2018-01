"Elke week komen er leden bij" ZITA IS HONDERDSTE KARATEKA IN DE OOKAMI DOJO-SCHOOL FONS SCHRYVERS

26 januari 2018

03u04 0 Stabroek Karateschool Ookami Dojo beleefde de voorbije maanden een enorme toestroom aan nieuwe leden. Zowel bij de vestiging in Stabroek als bij de vestiging in Putte meldden zich nieuwe karateka's aan en dit resulteerde in de honderdste inschrijving. "We zijn een jaar geleden met 22 karateka's begonnen", zegt een tevreden clubverantwoordelijke

Het verhaal van karateschool Ookami Dojo begint in oktober 2016. Sensei Jelle Strybosch opent een school die kiest voor een nieuwe aanpak. Karate en MultiMove worden er gecombineerd tot een pakket, dat beter aansluit bij de behoeften van jonge kinderen. "Het hele project was een experiment en tegelijk een uitdaging", vertelt de jonge karateleraar. "Ik wilde een nieuwe methode uitproberen, maar kreeg daar in mijn vorige club niet de ruimte voor. Ik wilde vooral tegemoetkomen aan de vraag van ouders en kinderen. Karate moest voor hen leuk zijn en het mocht niet te hard of te brutaal worden. Met onze speelse aanpak brengen we dezelfde boodschap over als met de klassieke aanpak, maar het pedagogische aspect, en de betrokkenheid van de kinderen gaan voor op presteren en het deelnemen aan wedstrijden."





De visie van Strybosch vond snel steun bij het gemeentebestuur en bij Sport Vlaanderen, het vroegere Bloso. Ookami Dojo kreeg van de gemeente Stabroek een positief advies en is meteen door Sport Vlaanderen erkend.





De karateschool is nu ruim een jaar actief en mag volgens Jelle nog wekelijks nieuwe leden verwelkomen. "We focussen ons sterk op onze kinder- en jeugdwerking, maar ook bij de volwassenen stijgt het ledenaantal week na week. Gelukkig kan onze infrastructuur die sterke groei perfect opvangen."





Dat het zo snel zou gaan, had de club niet verwacht.





"Van andere karatescholen in de buurt weten we dat ledenwerving een moeilijk en langdurig proces is. De drempel om met karate te beginnen, is vaak heel hoog. Daarom hebben we ons actief in het lokale verenigingsleven gemengd en we hebben ons geregeld aan onze dorpsgenoten getoond. Mensen die bij ons binnenwandelen, zagen ons vaak al bezig op dorpsdagen, sportkampen, of gewoon op onze trainingen. Mond-tot-mondreclame doet daarna de rest, vermoed ik."





Keitof!

Het honderdste lid van de vereniging, Zita Duré (10), begon in januari met karatelessen in Stabroek.





"Na jarenlang gevoetbald te hebben, leek het wel leuk om ook eens een andere sport te proberen. De eerste les kreeg ik al de kans om met van alles een beetje kennis te maken. We oefenden technieken, probeerden een kata en deden ook wat traptechnieken op het kussen. Het was heel leuk om dat allemaal te mogen doen en daarom ben ik blijven komen. Ondertussen zijn ook al verscheidene vrienden eveneens lid geworden van de club. Het is keitof om hier mee te doen", vertelt Zita enthousiast.





Info over de werking van





Ookami Dojo karateschool: www.ookamido.be