"Bijna elk champagnehuis bezocht" LOUIS EN LILIANE BEZITTEN 20.000 CAPSULES VAN FRANSE FLESSEN FONS SCHRYVERS

03u03 0 Alfons Schryvers Louis Wauters en Liliane Vanalme besteden al hun tijd aan het verzamelen van capsules die op champagnekurken zitten. Stabroek In het wereldje noemen ze Louis Wauters (77) en zijn echtgenote Liliane Vanalme (76) 'placomusophilisten'. Dat zijn mensen die capsules verzamelen die op een champagnekurk zitten. Hun verzameling telt bijna 20.000 stuks. "Er moeten ongeveer 100.000 verschillende capsules bestaan en enkel capsules van echte Franse champagne komen in aanmerking voor de verzameling", zegt Louis.

Een zevental jaren begonnen Louis en Liliane met hun verzameling en ondertussen zitten bijna twintigduizend capsules netjes geklasseerd in ongeveer vijftig verzamelboeken. "Ik zocht een hobby waar ik me, na mijn pensioen, mee kon bezighouden" begint Louis. "We houden beiden van bubbels en drinken geregeld een fles champagne. Toen Liliane opmerkte dat bij de capsules enkele mooie exemplaren zaten, zijn we gestart met onze verzameling. Vrienden en kennissen bezorgden ons eveneens hun capsules waardoor we er, in korte tijd, enkele honderden hadden."





"Ondertussen is de collectie uitgegroeid tot een obsessie. We zijn er de hele dag mee bezig. Voor verzamelaars bestaat een gespecialiseerde catalogus met afbeeldingen en de waarde van elke capsule."





James Bond

"De zoektocht naar nieuwe capsules gaat heel ver", zegt Liliane. "We bezochten al bijna alle champagnehuizen in Frankrijk. Overal kochten we champagne, niet enkel om nadien te drinken, maar vooral om in bezit te komen van de nog ontbrekende capsule." Louis ging nog een stapje verder. "Ik betaalde ooit 140 euro voor een fles champagne van het merk Bollinger dat James Bond dronk in bijna al zijn films. Die nog ontbrekende capsule moest ik zeker hebben."





"Champagneproducenten zetten op de capsules wat ze willen", vervolgt Louis. "Zo heb je er onder meer met afbeeldingen van bekende personen zoals sportlui, politici of mensen uit de showbizz. Je hebt er in porselein, met de hand geschilderd. Een champagnehuis gebruikt zelfs capsules waarin een Swarovski-steentje is verwerkt. De waarde van de duurste, en zeldzaamste, capsule is geschat op 3.000 euro. Die stond op een fles uit 1923 die ooit eigendom was van de familie Churchill (van de voormalige Britse premier, red.)"





Vijftig jaar

De waarde van een capsule in het bezit van Louis en Liliane schommelt tussen een halve en 260 euro. "Mijn duurste is een capsule van ongeveer vijftig jaar oud. Op het eerste zicht is het een onbelangrijk ijzeren ding, maar als je het van nabij bekijkt, zie je er de naam van het champagnehuis op staan en ontdek je diepe groeven aan de buitenkant. Die dateren uit de periode dat er nog geen ijzerdraadjes werden gebruikt om de kurk op zijn plaats te houden, maar touwtjes. Die moesten passen in de groeven."





Gemiddeld één keer per maand gaat het koppel naar een ruildag. Ze trekken daarvoor ook naar Frankrijk, want daar vallen volgens hen de beste zaakjes te doen.