Sportraad huldigt boegbeelden KMC Mol Jean Eykmans

13 februari 2019

Tijdens de jaarlijkse sportlaureatenhuldiging kregen twee ex-bestuursleden van de Koninklijke Motorclub Mol een huldiging voor hun uitzonderlijke prestatie: Karel Aerts en Leo Peelaerts. Beide heren waren bijna een halve eeuw erg actief bij KMC Mol. Zowel Karel als Leo legden vorig jaar hun functies neer bij de club: Karel was de voorzitter, Leo de secretaris. Karel was en is als lid van de sportraad van Balen erg betrokken bij tal van manifestaties, en zeker als het met de motorsport te maken heeft. Zo is Karel een van de drijvende krachten achter de motorinstapdag, een evenement voor valide en mindervalide jongeren die enkele dagen voor de grote jaarlijkse motorcross op de Keiheuvel op 15 augustus, initiatie krijgen op een motorfiets, quads en side-cars.

Naast Karel en Leo werden ook Leo Boets (50 jaar werkend lid van wielerclub Balen Bicycle Club) en Suzanne Beylemans (al decennia lang actief bij voetbalclub Verbroedering Balen) gehuldigd als sportverdienstelijken.