Sportieve gemeente Beerse valt opnieuw in de prijzen Toon Verheijen

21 december 2018

17u20 1

De gemeente Beerse heeft voor de tweede maal de ‘super award’ in ontvangst mogen nemen voor de campagne ‘Sporters beleven meer’ van Sport Vlaanderen. Geen enkele gemeente in de provincie Antwerpen is Beerse daarin voorgegaan. Met de trofee wordt de gemeente beloond voor het werk van afgelopen jaar om sportevenementen nog attractiever te maken & de sportbeleving bij haar inwoners te verhogen. Naast de award werd de sportdienst ook beloond met een cheque ter waarde van 750 euro als winnaar voor de organisatie van de Halloweenrun 2018 in de categorie natuursporten en een cheque ter waarde van 1.500 euro als algemeen laureaat van Sport Vlaanderen in de provincie Antwerpen samen met de gemeenten Brecht en Bonheiden.