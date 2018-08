Woningbezit nergens zo zwaar belast 30 augustus 2018

De lijst Team+, die burgemeester Dirk Walraet (LB) van zijn troon wil stoten, stelt dat de opcentiemen of onroerende voorheffing in geen enkele Vlaamse gemeente zo hoog zijn als in Spiere-Helkijn. "Met 1.400 opcentiemen (vroeger 2.200, maar er is nu een nieuwe Vlaamse calculatiemethode, nvdr.) worden de inwoners bijna 40 procent meer belast dan het Vlaams gemiddelde", zeggen Vincent Devos en Mathias Goos. "Enkel in Alveringem is die belasting even hoog, en dat op een totaal van 308 gemeenten. We willen de opcentiemen over een termijn van zes jaar stapsgewijs naar het gemiddelde brengen. Sneller kan niet, we moeten eerst de dure aankoop van de ex-manege in Spiere opvangen", aldus TeAm+. De gemeente kocht de voormalige manege in de Oudenaardseweg voor 570.000 euro. Op de site komt onder meer een jeugdlokaal, een loods voor de technische dienst en een natuurpark. (LPS)