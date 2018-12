Walraet legt eed af als burgemeester Peter Lanssens

31 december 2018

Dirk Walraet (74) legde op de laatste dag van 2018 de eed af als burgemeester van Spiere-Helkijn, bij provinciegouverneur Carl Decaluwé in Brugge. Walraet (Lijst Burgemeester 2018) hield tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober nipt stand in de faciliteitengemeente, met zes van de elf zetels en een score van 53,2 procent. Walraet werd uitgedaagd door de nieuwe oppositiepartij TeAm+ met kopman Vincent Devos en overlopers zoals schepen Rik Vandevenne, maar TeAm+ legde toch de duimen voor de nog altijd populaire Walraet. Rik Vandevenne is nu met politiek gestopt. Dirk Walraet is al dertig jaar burgemeester van Spiere-Helkijn. Indien zijn gezondheid het toelaat en hij zijn contacten bij hogere overheden weet te behouden, Spiere-Helkijn doet als faciliteitengemeente vaak beroep op subsidies, blijft Walraet tot eind 2024 burgemeester. Hij zal dan 80 jaar zijn.