Vandalen rijden voetbalvelden duiveltjes Jong Helkijn vol met bandensporen Alexander Haezebrouck

13 januari 2019

15u22 0 Spiere-Helkijn Vandalen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag de voetbalvelden van de duiveltjes van Jong Helkijn in Spiere-Helkijn gemolesteerd met bandensporen. “Wellicht hebben ze zich goed uitgeleefd door met auto’s of quads rond te slippen op onze velden”, zegt jeugdcoördinator Steven Bradt van Jong Helkijn.

“We merkten het zaterdagmorgen op toen we verzamelden op de club om vandaaruit een match op verplaatsing te gaan spelen”, vertelt jeugdcoördinator Steven Bradt van Jong Helkijn. “Toen ik het zag, stond ik perplex en heb meteen een aantal foto’s genomen om ze op Facebook te plaatsen. De velden voor de duiveltjes zitten vol met bandensporen. Vermoedelijk hebben enkele jongeren zich ofwel met een auto ofwel met een quad uitgeleefd. Wij doen alles om onze kleinste spelertjes voetbalplezier te laten beleven en dan doet iemand zoiets. Gelukkig zijn de sporen niet al te diep in de velden. Maandagavond is er al opnieuw training maar of die zal kunnen doorgaan weten we nog niet. Onze terreinverzorger zal dat morgen weten, uitwijken naar andere velden is niet mogelijk, want andere leeftijdscategorieën trainen daar. Moeten wij nu onze velden allemaal gaan afsluiten en of camerabewaking voorzien? Dat is toch te gek voor woorden. Onze velden zijn voor iedereen toegankelijk, iedereen die eens recreatief een balletje kan trappen kan dat, en dat willen we ook graag zo houden.”

“Gaan zelf met daders praten, geen klacht bij politie”

Steven Bradt plaatste ook een oproep op Facebook in de hoop informatie te verzamelen naar de daders. “We hebben uiteindelijk enkele tips binnen gekregen en we weten wie onze velden vernield heeft. Onze voorzitter zal eerstdaags met hen samenzitten om te praten hoe we dit kunnen oplossen, want onze velden zullen zich niet in één twee drie herstellen. We hopen om alles in der minne te kunnen regelen en de vrede te bewaren, voorlopig stappen we dus ook niet naar de politie. Ik begrijp die jongeren ook wel ergens. Ik ben ook jong geweest en heb nog met een quad gereden. Overal waar je met een quad komt, jagen ze je weg. Het is misschien een goed moment om eens te zoeken naar een plaats waar quadrijders zich zonder zorgen kunnen uitleven.”